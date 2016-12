Die Finanzminister können vorerst nicht mehr mit so vielen Nachzahlungen reuiger Steuersünder rechnen wie in früheren Jahren. In Schleswig-Holstein gingen in diesem Jahr bis Ende November nur noch 61 Selbstanzeigen mit Bezug auf Kapitalanlagen im Ausland ein, nachdem es im gesamten Vorjahr noch 262 waren und 2014 sogar 571. Die im laufenden Jahr nacherklärten Einnahmen aus Kapitalvermögen summierten sich damit auf gut 10 Millionen Euro, die Steuermehreinahmen auf gut 13 Millionen.