Die Schulen in Schleswig-Holstein nutzen digitale Medien nach Einschätzung des Bildungsministeriums mit großer Neugier, Wissensdurst und Engagement. "Manchmal spüre ich bei meinen zahlreichen Schulbesuchen im Land eine regelrechte Aufbruchstimmung", sagte Staatssekretär Dirk Loßack am Dienstag in Kiel.