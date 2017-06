Interview Herr Günther, hält Jamaika fünf Jahre?

Kiel. Herr Ministerpräsident, herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Allerdings haben mindestens zwei Jamaika-Abgeordnete Sie nicht gewählt. Ist das ein schlechtes Omen?

Das war ein kleiner Schönheitsfehler. Ich muss zwei Abgeordnete aus den Koalitionsreihen offenbar noch mehr überzeugen. Für mich steht das aber nicht im Mittelpunkt. Wir hatten immer noch eine breite Mehrheit, und ich spüre in allen drei Fraktionen eine große Unterstützung. Insofern bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Alles ist gut.

Sie haben nahezu alle jungen Leute aus der Fraktion in die Regierung mitgenommen. Ist das klug?

Ja, das ist klug. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter der Fraktion eine neue Perspektive bekommen. Sie haben über Jahre eine hervorragende Arbeit geleistet. Sie sind hoch talentiert und werden die neue Landesregierung bereichern.

Mehr als die Hälfte der Minister hat keine Regierungserfahrung, bei den Staatssekretären fast keiner. Ist das ein Risiko?

Das ist überhaupt kein Risiko. Meine Minister haben in wichtigen Bereichen Verantwortung getragen. Herr Grote war Oberbürgermeister in Norderstedt und weiß, wie man ein solches Amt ausfüllt. Er kann auch Innenminister. Die Staatssekretäre haben ebenfalls große berufliche Erfahrungen. Insofern ist das eine sehr professionelle Regierung. Ich bin richtig stolz auf das Team.

CDU, Grüne und FDP haben zahlreiche Kompromisse geschlossen und viele Prüfaufträge formuliert. Hält Jamaika wirklich fünf Jahre?

Jamaika hält fünf Jahre. Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe gesehen, dass im Koalitionsvertrag das Wort „prüfen“ häufig vorkommt. Das macht nichts. Wir haben uns auf so viele Punkte verständigt, dass wir fünf Jahre mehr als gut zu tun haben.

Was wollen Sie in den ersten 100 Tagen umsetzen?

Wir werden sofort mit der Überarbeitung der Regionalpläne zur Windenergie beginnen. Spätestens im Herbst wollen wir dann Klarheit darüber haben, ob wir die Mindestabstände zu Häusern und Siedlungen auf 500 und auf 1000 Meter vergrößern können. Darüber hinaus wird die Regierung in vielen Feldern Weichen stellen, um Probleme zu lösen. Das gilt etwa für den Personalmangel in allen Planungsbereichen. Wir wollen möglichst schnell mehr Planer anstellen.

In knapp einem Monat beginnen die Sommerferien. Machen Sie Urlaub?

Ich habe jetzt sieben Monate am Stück sehr hart gearbeitet und in den Sommerferien mindestens zwei Wochen Urlaub fest geplant. Wir fahren mit der Familie nach Österreich in die Berge zum Wandern.

