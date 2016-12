CDU-Fraktionschef Daniel Günther hat der Landesregierung in Kiel schweres Versagen in der politischen Praxis vorgeworfen. Selbst wenn Mittel vorhanden sind, schaffe es die Regierung von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) nicht, das Geld in Investitionen umzusetzen, sagte Günther am Dienstag.