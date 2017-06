Kiel. "Die FDP unterstellt uns Grünen Täuschung und Vertrauensbruch", sagte Heinold. "Die Behauptung, wir hätten gefordert, dass ein Drittel des Textes (zur Wirtschafts- und Verkehrspolitik) überarbeitet werden soll, ist schlicht unwahr." Dies sei für jeden nachlesbar, "da entgegen der Absprachen inzwischen interne Beratungspapiere direkt bei der Presse gelandet sind".

"Jamaika" habe nur eine Chance, wenn dieses Bündnis vertrauensvoll zusammenarbeitet und eine gemeinsame neue Idee für das Land entwickelt, sagte Heinold. "Die Erwartung der FDP, dass es in der Wirtschafts- und Verkehrspolitik einen klaren Wechsel braucht, kann nicht heißen, dass Jamaika FDP-Politik pur macht." Die Grünen seien kompromissbereit, würden aber nur einen Koalitionsvertrag unterschreiben, der die Grundlage für fünf Jahre gemeinsames Regieren ist. "Wir werden den Termin heute nutzen, um erneut deutlich zu machen, dass aus unserer Sicht faire Kompromisse möglich sind", sagte Heinold.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Hans-Jörn Arp, appellierte an die Kompromissbereitschaft aller Beteiligten. "Es wäre schön, wenn sich alle Seiten jetzt ein Stück weit aufeinander zu bewegen", sagte Arp. In einer Sechserrunde wollten CDU, Grüne und FDP am Freitagvormittag einen weiteren Rettungsversuch für ein "Jamaika"-Bündnis unternehmen.

Von lno