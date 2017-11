Kubicki ohne frische Hemden in Berlin

Berlin. Seine Frau müsse daher nach Berlin kommen und ihm welche bringen. Die denkt jedoch gar nicht daran. Sie sei sich sicher, dass ihr Mann "das Problem auch ohne mich lösen wird", sagte Annette Marberth-Kubicki. Sie sei am Freitag beruflich eingebunden, ihr Mann müsse daher "auf seine Lieblingshemden erst einmal verzichten". Die Strafverteidigerin will demnach frühestens am Wochenende von Kiel nach Berlin fahren.

Unterdessen hat sich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) enttäuscht über den Verlauf der Jamaika-Sondierungen in Berlin gezeigt. „Ich empfand das auch ein bisschen als Tiefpunkt der Verhandlungen“, sagte der CDU-Politiker nach Unterbrechung der Gespräche am frühen Freitagmorgen. „Ab jetzt kann es eigentlich nur noch aufwärts gehen.“ Er hätte nicht geglaubt, dass es zuletzt so wenig Bewegung gegeben hätte.

Vieles habe sich zuletzt auf die Flüchtlingsproblematik fokussiert, sagte Günther. Auch in der Finanzpolitik, beim Soli und in der Klimapolitik gebe es noch zu klärende Fragen.

Von lno