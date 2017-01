In der Diskussion um eine erweiterte Auswertung von DNA-Spuren zur Aufklärung von Verbrechen hält sich Hamburgs Justizbehörde bedeckt. "Ob und in welchem Umfang eine Ausweitung der DNA-Analyse sinnvoll und gerechtfertigt ist, bedarf einer sorgfältigen Prüfung, die hier im Haus noch nicht abgeschlossen ist", erklärte Justizsenator Till Steffen (Grüne) am Montag.