KN-Talk: Europa Die Vielfalt macht den Unterschied

Das Auswärtige Amt tritt mit Bürgern in den Dialog und will wissen, wie sich die Menschen die Zukunft Europas vorstellen. Dazu gibt es am heutigen Dienstagabend in Kiel eine Diskussionsrunde mit dem Sprecher von Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Martin Schäfer. Lesen Sie die Diskussion im Liveblog nach.