Hamburg. Vor einem Jahr waren der damalige britische Premier David Cameron und Kanzlerin Angela Merkel Ehrengäste. Das Matthiae-Mahl wird seit 1356 veranstaltet und ist damit nach Angaben des Hamburger Senats das älteste noch gefeierte Gastmahl der Welt.

Mit der Einladung an Trudeau setzt Hamburg auch außenpolitisch ein Zeichen - vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in der Hansestadt. Der kanadische Regierungschef hatte nach dem von Trump verhängten Einreisestopp demonstrativ Flüchtlinge in seinem Land willkommen geheißen.

dpa