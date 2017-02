Hamburg. Auf dem seit 1356 ausgetragenen und damit ältesten noch veranstalteten Gastmahl der Welt werden am 17. Februar im Großen Festsaal des Rathauses auch Außenminister Sigmar Gabriel und Bürgermeister Olaf Scholz (beide SPD) zu den Gästen sprechen. Zuvor findet die Eintragung ins Goldene Buch statt.

"Unsere Verfassung verpflichtet uns als Stadt darauf, im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt zu sein", erklärte Scholz. "Nie war dieser Verfassungsauftrag aktueller als jetzt, und das jährliche Matthiae-Mahl ist ein wichtiger Bestandteil davon." Trudeau sei international eine der leidenschaftlichsten Stimmen für die liberale Demokratie, betonte Scholz und freut sich auf den Austausch über die Herausforderungen, "vor denen wir als offene Gesellschaften derzeit stehen".

Mit der Einladung Trudeaus setzt Hamburg außenpolitisch ein Zeichen - vor dem Besuch des umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in der Hansestadt. Der kanadische Regierungschef hatte etwa nach dem von Trump verhängten Einreisestopp demonstrativ Flüchtlinge in seinem Land willkommen geheißen. Vor seinem Hamburg-Besuch spricht Trudeau vor dem Europäischen Parlament in Straßburg und trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

dpa