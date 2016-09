Die Flensburger Linke hat ihren satirischen Gender-Antrag zurückgezogen, der "Bleistiftanspitzerinnen" und "Papierkörbinnen" im Rathaus forderte. Mit dem bundesweit diskutierten Ergänzungsantrag sei nur auf einen Vorstoß der Fraktion WiF (Wir in Flensburg) reagiert worden, der ernsthaft den Begriff "Ratsfrau" durch "Ratsdame" ersetzen wollte, sagte die Vorsitzende der Linke-Ratsfraktion, Gabi Ritter, in der Sitzung des Gleichstellungsausschusses der Stadt am Mittwoch.