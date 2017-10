Beratungen über Windkraft-Ausbau

Kiel. Am Mittwoch hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in einer Regierungserklärung den Fahrplan für den Ausbau der Windkraft vorgegeben. Demnach sollen rund 6500 Einsprüche gegen die bisherige Ausbauplanung bis Jahresende abgearbeitet werden und neue Planungen bis Mitte 2018 vorliegen. Die Überarbeitung wurde erforderlich, weil das Oberverwaltungsgericht die alten Regionalpläne kassiert hatte.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung sind Autokennzeichen. Mit einem weiteren Antrag will die SPD erreichen, dass über die schon verbotenen Buchstabenkombinationen hinaus keine Kfz-Kennzeichen mehr vergeben werden, deren Zahlen- oder Buchstabenkombinationen einen eindeutigen Bezug zum Nationalsozialismus haben. Beispiele dafür sind AH (für Adolf Hitler) oder 18 und 88. Die Zahlen sind der erste und achte Buchstabe im Alphabet und bilden so die Initialen Hitlers beziehungsweise HH für "Heil Hitler". Die Regierung soll das anweisen. Vorbild sind Regelungen in Brandenburg und Bayern. Auf der Tagesordnung steht außerdem die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum.

Von KN-online