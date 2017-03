Der Landtag in Kiel hat am Mittwoch seine letzte Sitzung in dieser Wahlperiode begonnen. Zum Auftakt beschloss das Parlament auf einen Dringlichkeitsantrag der FDP, die Regierung über einen möglichen Schuldenerlass der HSH Nordbank für die Schiffsreederei Rickmers Maritime Trust berichten zu lassen.