Land will Pferdesteuer verbieten

Mit einer Gesetzesänderung will die Landesregierung die Erhebung einer Pferdesteuer in Schleswig-Holstein verbieten. Den Entwurf des Innenministeriums dafür nahm das Kabinett am Dienstag zur Kenntnis. Das Gesetz wird voraussichtlich nach der zweiten Befassung am 26. September dem Landtag zugeleitet.