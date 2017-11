Kiel. Nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen in Berlin betonen Spitzenpolitiker der Koalition aus CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein die Stabilität ihres Bündnisses. "Das Aus für Jamaika in Berlin ist sehr bedauerlich, wird aber ohne Folgen für die Landesregierung und die zwischen den drei Koalitionsparteien verabredete Politik bleiben", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag. CDU, Grüne und FDP arbeiteten im Norden vertrauensvoll zusammen. "Das wird so bleiben."

Ähnlich äußerten sich Umweltminister Robert Habeck (Grüne) und Sozialminister Heiner Garg (FDP). Im Norden regiert seit dem Sommer ein Jamaika-Bündnis. Habeck sagte: "Für Schleswig-Holstein gilt: Jamaika steht." In Kiel sei Vertrauen für die Zusammenarbeit aufgebaut. "Wir haben uns vor Beginn der Sondierungsgespräche in die Hand versprochen, dass sich ein Scheitern nicht auf Schleswig-Holstein auswirkt." FDP-Landeschef Garg sagte, es hätten sich "drei Koalitionsparteien zur Übernahme politischer Verantwortung entschlossen". Daran ändere auch "das bedauerliche Scheitern der Sondierungsgespräche" in Berlin nichts.

Kompromiss war absehbar

Auseinander gingen die Meinungen aber bei der Bewertung der Geschehnisse am Sonntagabend in Berlin. Die entscheidenden Fragen seien im Grunde geklärt gewesen. Selbst in der Migrationspolitik, wo es große Hürden zwischen Union und Grünen gegeben habe, sei ein Kompromiss absehbar gewesen, sagte CDU-Landeschef Günther. "Von daher hat mich der Ausstieg der FDP am Ende schon wirklich sehr, sehr überrascht, gewundert und regelrecht geschockt."

Landtags-Fraktionschef und FDP-Vize Wolfgang Kubicki widersprach der Darstellung, die Sondierer hätten bereits kurz vor einer Einigung gestanden. "Es lag nichts auf dem Tisch." Die Parteien "waren in keinem Punkt wirklich vorangekommen". Mehr als 120 Punkte, darunter "zentrale Fragen", seien bis zum Ende noch strittig gewesen. Den Verhandlungspartnern von CDU, CSU, Grünen und FDP habe eine gemeinsame Idee und ein Leitmotto gefehlt.

Umweltminister Habeck äußerte sich enttäuscht über das Ende der Berliner Verhandlungen. Die Liberalen hätten "die Tür zugeschlagen". Er hoffe auf einen Wandel der politischen Kultur, sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur. "Und wenn es mal ein normales Arbeitsverhältnis und keine Lager mehr in Deutschland geben würde, wäre das eh mein Ding."

SPD schließt Große Koalition aus

Die SPD schließt derweil eine erneute große Koalition aus. Das beschloss der Parteivorstand am Montag einstimmig, wie die dpa aus SPD-Kreisen erfuhr. "Die Ausgangslage für die SPD hat sich nicht verändert. Wir haben kein Mandat für eine erneute große Koalition", sagte SPD-Vize Ralf Stegner. Für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sehe er keine Zukunft mehr. "Sie ist definitiv gescheitert." Aber auch ohne Merkel werde die SPD keine große Koalition eingehen.

Auf Facebook und Twitter gingen die Auseinandersetzungen zwischen Politikern von FDP und Grünen weiter. "Die vielen herablassenden Kommentare der Grünen und auch einiger Unionsvertreter über die FDP machen noch einmal sehr deutlich, dass diese schwierige Entscheidung wohl richtig war", twitterte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Landtag, Christopher Vogt. "So kann man nicht vier Jahre miteinander regieren." Der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Loose meinte: "Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das die FDP zu Ende gedacht hat." Der Grünen-Landesvorsitzende Steffen Regis kommentierte auf Facebook: "Die Bundes-FDP sprengt die Sondierungen und man reibt sich beim inhaltsleeren Statement verwundert die Augen, was eigentlich ihr Problem war."

Minderheitsregierung als Alternative?

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) schlug als Alternative eine Minderheitsregierung vor. "Bundeskanzlerin Merkel täte gut daran, die Option auf eine Minderheitsregierung nicht leichtfertig zu verwerfen", sagte SSW-Fraktionschef Lars Harms.

Enttäuscht über das Aus der Jamaika-Sondierungen zeigte sich auch der Präsident der Unternehmensverbände Nord (UVNord), Uli Wachholtz. Schleswig-Holstein habe gezeigt, dass "mit Vertrauen und Disziplin" eine Zusammenarbeit konstruktive Ergebnisse und eine handlungsfähige Regierung liefern könne.

Von dpa