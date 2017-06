Kiel.. Finanzministerin Monika Heinold, die von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Daniel Günther (CDU) und Heiner Garg (FDP) berichtete, erhielt kräftigen Applaus für ihre Verhandlungsführung. Im dem 114-Seiten-Werk stecke viel Grün drin, hieß es immer wieder von sichtlich zufriedenen Mitgliedern. Noch bis zum 26. Juni läuft die Online-Befragung der Grünen, die über ein Ja oder Nein zum Landesbündnis mit CDU und FDP entscheiden sollen. Bisher haben laut Heinold bereits 20 Prozent der 2449 Grünen in Schleswig-Holstein abgestimmt.

Martin Lätzel, Vorstandssprecher des Verbandes in Rendsburg-Eckernförde (240 Mitglieder), moderierte den Abend, an dem die grünen Spitzenleute Rede und Antwort standen. Bisher lasse sich noch keine Tendenz feststellen, ob die Mitglieder eher für oder gegen eine Regierungsbeteiligung mit CDU und FDP seien, hieß es noch in der Einladung. Doch die Signale aus Kiel stehen auf Grün für Jamaika.

So mancher erinnerte an die Zeiten, als das Kieler Rathaus das erste schwarz-grüne Bündnis in einer Landeshauptstadt das Sagen hatte. Sogar der Titel des Vertrages, erinnerte Peter Todeskino, bis Ende Mai Kiels Baudezernent und Bürgermeister, habe damals ähnlich geklungen wie jetzt beim Jamaika-Koalitionsvertrag „Das Ziel verbindet: weltoffen – wirtschaftlich wie ökologisch stark – menschlich“. Als „Rentner, eher konservativer Grüner und leidenschaftlicher Gegner der Schuldenbremse“ habe ihn die „harsche Kritik“ auf dem Landesparteitag an dem Vertrag aufgeschreckt. Aber nachdem er an vielen Stellen überraschend viel Grün entdeckt habe, werde er mit Ja stimmen: „Es ist ein großartiges Verhandlungsergebnis.“