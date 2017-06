Kiel. Auf der Prüfliste stehen etwa ein Vertretungsfonds für Kitas, ein Azubi-Ticket für den ÖPNV und eine Wiederöffnung von Polizeistationen.

Schlagzeilen machte bislang besonders das schwarz-grün-gelbe Versprechen, eine Freigabe von Cannabis zu prüfen. Die Grüne sind dafür, die Liberalen gespalten, die Christdemokraten skeptisch. Was aus dem Hasch-Versuch wird, ist ebenso offen wie die Zukunft einiger Projekte im Bildungsbereich. So will Jamaika prüfen, in der gymnasialen Oberstufe mehr Wahlfreiheit einzuführen. Später entschieden werden soll auch, ob neue Privatschulen schneller als bisher Landesgeld sowie Sondermittel für den Unterricht mit Flüchtlingen erhalten.

„Wir werden einen Zuschlag für Deutsch als Fremdsprache prüfen.“ Dasselbe gilt für die Überlegung, einen „sportartübergreifenden Bewegungscheck“ für Grundschüler einzuführen. Dieses Projekt „zur Ermittlung der motorischen Fähigkeiten und Neigungen“ von ABC-Schützen soll mit dem Landessportverband und den Schulträgern erörtert werden.

Mindestens ebenso viel Zündstoff birgt die Ankündigung, mit Blick auf die Metropolregion zu prüfen, „ob eine Harmonisierung der Ferienregelungen mit Hamburg möglich ist“. In der Metropole haben Schüler anstelle der Osterferien traditionell Anfang März zwei Wochen frei – die „Ski-Ferien“. Erfolgversprechender erscheint ein anderes Projekt: CDU, Grüne und FDP wollen gemeinsam darüber nachdenken, ob man an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen auch Berufsschullehrer einsetzt, um Schülern besser über das echte Arbeitsleben zu informieren.

Semesterticket auf der Wunschliste

Auf der Jamaika-Wunschliste steht ein Semesterticket, das Studierende wie etwa in Niedersachsen mit der Einschreibung erwerben und mit dem sie kostenfrei Bus und Bahn nutzen können. In diesem Zusammenhang will die Koalition ein „kostengünstiges Azubi-Ticket“ prüfen. Knackpunkt dürften hier die Kosten sein. Das gilt auch für die Überlegung, ein Stipendienprogramm für angehende Mangelfach-Lehrer einzurichten. Hochpolitisch ist dagegen die Ankündigung, an den Hochschulen „die Auswirkungen durch die wegfallende Anwesenheitspflicht“ zu überprüfen. SPD, Grüne und SSW hatten die Anwesenheitspflicht etwa bei Vorlesungen gestrichen – gegen den Protest insbesondere der CDU.

Investieren in Pflegeausbildung

Investieren will Jamaika in die Pflegeausbildung. Offen ist, ob ein Pflegepädagogikstudium eingeführt wird, damit ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Auch beim Schwerpunkt Kita ist längst nicht alles in trockenen Tüchern. So will das schwarz-grün-gelbe Bündnis gemeinsam mit den Kommunen prüfen, „ob und in welcher Form ein regionaler Vertretungsfonds zur Verbesserung der Betreuungsverlässlichkeit beitragen kann“. Unklar ist zudem, ob es eine „Meistergründungsprämie“ gibt, eine gemeinsame Landesplanung mit Hamburg oder ob das Land sich an einem Bundesprogramm für Paare beteiligt, die auf natürlichem Weg ihren Kinderwunsch nicht verwirklichen können.

Auch beim Naturschutz wurden Kontroversen mit Prüfaufträgen verdeckt, etwa bei der Förderung von Naturparks oder dem Schutz der Schweinswale. Bei der Polizei mussten sich CDU und FDP, die mehr Polizei in der Fläche versprochen hatten, mit einer einer Prüfformel begnügen. „In einer umfassenden Standort- und Personalbedarfsanalyse werden wir prüfen, ob und wo die Eröffnung neuer oder die Wiedereröffnung bereits geschlossener Dienststellen geboten ist.“ In Koalitionskreisen geht man davon aus, dass auf die Prüfbank geschobene Konflikte in den nächsten Monaten und Jahren aufbrechen. Im Jamaika-Vertrag ist daher wie bei Vorgängerbündnissen festgehalten, dass wöchentlich eine Koordinierungsgruppe tagt – und bei großem Krach ein Koalitionsausschuss.