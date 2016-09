Eckernförde. Krüger hatte das Seebataillon 2014 neu aufgestellt. Während seiner Dienstzeit absolvierte das Bataillon zahlreiche Einsätze und Übungen, unter anderem in Afghanistan, im Mittelmeer, im Indischen Ozean, in Mali sowie in Nord- und Ostsee.

Krüger arbeitet künftig in einer Dienststelle in Kiel, die sich mit Operationen in Küstennähe befasst. Sein Nachfolger Meißel war bis Oktober 2013 Vize-Kommandeur der Marineschutzkräfte, einem Vorgängerverband des Seebataillons. Zuletzt war er in Belgien im Nato-Hauptquartier tätig.

