Berlin/Kiel. Die von Haus- und Wohnungseigentümern sowie Mietern zu zahlende Grundsteuer wurde von 61 Prozent der Kommunen angehoben, wie eine am Dienstag vorgelegte Untersuchung der Beratungsgesellschaft Ernst & Young ergab. In Schleswig-Holstein ist das Steuerniveau im Bundesvergleich trotz einiger Erhöhungen moderat.

Die Gewerbesteuer stieg der Studie zufolge in Deutschland seit 2010 im Schnitt um 21 Prozentpunkte, die Grundsteuer um 42. Allein im ersten Halbjahr 2016 setzten 14 Prozent der Kommunen die Grundsteuer herauf, bei 12 Prozent stieg der Hebesatz zur Gewerbesteuer.

Eigentümer wie Mieter müssen in Nordrhein-Westfalen mit Abstand am meisten zahlen: Dort liegt der durchschnittliche Grundsteuerhebesatz bei 520. Am wenigsten verlangten Kommunen in Schleswig-Holstein (319), Bayern (344) und Baden-Württemberg (350).

Friedrichsgabekoog, Norderfriedrichskoog und Südermarsch gehören zu den neun Kommunen in Deutschland mit einem Hebesatz von 0. Kiel und Lübeck haben im Norden die höchsten Werte mit 500. Bei der Gewerbesteuer ist das Niveau nur in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg niedriger als in Schleswig-Holstein mit 341 im Schnitt. Ausreißer nach oben ist Brokdorf mit dem bundesweit zweihöchsten Wert von 750. Unten rangieren im Norden Hamfelde und Lexgaard mit 250.

