Hamburg. Auch im Vorfeld seien die Beamten aus Hamburg, Berlin, Niedersachsen und von der Bundespolizei zu Fuß im Einsatz. Zusätzlich gebe es drei Infomobile als Anlaufstellen für Bürger. "Unser Schwerpunkt liegt auf der Innenstadt, St. Pauli, dem Karolinenviertel, der Schanze und Altona. Die meisten fragen nach möglichen Verkehrsbehinderungen oder ob mit Ausschreitungen zu rechnen ist." Seit dem 5. September hat die Polizei zudem eine Hotline eingerichtet, unter der Anwohner Fragen zum Einsatz stellen können.

Zur Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) werden in Hamburg am 8. und 9. Dezember rund 50 Außenminister erwartet. Bei dem größten Polizeieinsatz in der Geschichte Hamburgs sollen rund 13 000 Beamte von Bundes- und Landespolizei die Sicherheit gewährleisten. Wegen der hohen Sicherheitsstufe kommt es während des Treffens rund um den Veranstaltungsort zu Verkehrsbehinderungen.

