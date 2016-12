Eine neue Landesregierung muss nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein (IHK) stärkeres Gewicht auf die Wirtschaftspolitik legen. "Der Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein muss zumindest auch ein Schwerpunkt des Handelns sein", sagte der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer Jörg Orlemann der Deutschen Presse-Agentur in Kiel mit Blick auf die Landtagswahl am 7. Mai 2017. Derzeit sei dieses Thema nicht so hoch angesiedelt.