Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Spions des türkischen Geheimdienstes in Hamburg fühlen kurdische Politiker in Deutschland weiter ihr Leben bedroht. "Die Kurden in erster Linie, aber auch weitere demokratische Kräfte, die in Europa leben und sich politisch betätigen, sind Zielscheibe des türkischen Staates und seines Geheimdienstes", sagte der Co-Vorsitzende des Demokratischen Gesellschaftskongresses der KurdInnen in Europa (KCDK-E), Yüksel Koc, am Donnerstag in Hamburg.