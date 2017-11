Vorsorge gegen mögliche Geflügelpest

Neumünster. Die Landesregierung will das Landeslabor Schleswig-Holstein (LSH) weiter stärken. Das geht aus dem Jahresberichts für 2016 hervor, den Verbraucherschutzministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Staatssekretärin Anke Erdmann am Donnerstag in Neumünster vorgestellt haben. So soll der Landeszuschuss im kommenden Jahr um gut 800.000 auf 13 Millionen Euro erhöht werden. "Damit wollen wir die Bekämpfung von Tierseuchen und den gesundheitlichen Verbraucherschutz verbessern", sagte Sütterlin-Waack.

Die langanhaltende Seuche Ende 2016 habe die Überwachungsbehörde für den gesundheitlichen Verbraucherschutz an ihre Grenzen gebracht, sagte Direktorin Katrin Lütjen. Weil das Landeslabor während dieser Zeit aber "sehr schnell und zuverlässig Ergebnisse geliefert" habe, sei die Krise bewältigt worden. Mit den zusätzlichen Mitteln, durch die unter anderem drei weitere Mitarbeiter im Bereich der Tierseuchendiagnostik eingestellt werden könnten, werde für eine mögliche erneute Tierseuche vorgesorgt. Das sagte die für das Landeslabor zuständige Staatssekretärin Anke Erdmann.

Deutlich gesunken sei der Einsatz von Antibiotika in der schleswig-holsteinischen Tierhaltung. Diese positive Entwicklung sei zurückzuführen auf das gute Zusammenspiel der Kontrollbehörde mit der Landwirtschaft, erklärte Erdmann, machte aber zugleich deutlich: "Ziel ist, dass alle Betriebe mit so wenig Antibiotika wie möglich auskommen."

Eine positive Bilanz zog die Verbraucherschutzministerin bei der Lebensmittelsicherheit. Unter den mehr als 11.000 im Landeslabor untersuchten Proben seien im Jahr 2016 lediglich 37 durch gesundheitsschädliche oder gesundheitsgefährdende Merkmale aufgefallen.

Das Landeslabor Schleswig-Holstein kümmert sich neben der Tierseuchendiagnostik und der Anwendung von Tierarzneimitteln um die Überwachung von Lebensmitteln und Tierfutter. Bei dem Landesbetrieb sind 210 Mitarbeiter beschäftigt.

Von KN-online