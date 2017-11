Neumünster. Die Nord-CDU will heute ihre Leitlinien zur Kommunalwahl im Mai 2018 beschließen. Erwartet werden unter anderem Reden vom Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Daniel Günther sowie Innenminister Hans-Joachim Grote. Rund 240 Deligierte und mehrere Gäste nehmen am Landesparteitag in den Holstenhallen in Neumünster teil.