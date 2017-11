CDU stimmt für neuen Feiertag

Neumünster. "Auch ich war genervt darüber, wie manche Gespräche verlaufen sind", sagte Günther. Dass alle Gesprächsinhalte via soziale Netzwerke sofort nach außen getragen wurden, hat seiner Meinung nach zum Scheitern beigetragen. "Was haben diese Menschen für ein Verantwortungsbewusstsein?", kritisierte er. "Aber es wäre besser gewesen, wenn wir dieses Bündnis geschaffen hätten. Neuwahlen wären ein Armutszeugnis, eine Bankrotterklärung. Wir müssen uns zusammenreißen und unser Land regieren!"

Berlin wirft Schatten über Parteitag

Berlin war das dominierende Thema seiner Rede auf dem Landesparteitag in Neumünster. Landwirtschaft, Mindestlohn, Polizeikräfte, Pflege - über diese Themen seien in den Sondierungen schon Einigungen getroffen worden. "Das Papier, das wir verhandelt hatten, hätte ich vertreten können." Spekulationen darüber, dass Merkels Ära am Ende ist, tritt Günther entschieden entgegen. "Sie muss die Bundespartei nicht nur über die nächsten Jahre weiter führen, sie muss auch die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschlands bleiben."

Außerdem betonte er die besondere Verantwortung der CDU als größte Partei. Gerade deshalb müsse man sich auch mal in die Lage der anderen hineinversetzen.

Themen für die Zukunft

Die Zukunftsthemen der CDU müssen laut Günther die Digitalisierung, Pflege, Bildung und der Fachkräftemangel sein. "Wir müssen klar machen, dass auch das Handwerk einen goldenen Boden hat." In Schleswig-Holstein habe der moderne Kurs gezeigt, dass er zum Erfolg führe. Die Mitgliederzahl der CDU sei zum ersten Mal gestiegen. Vor allem seit der Koalition in Schleswig-Holstein konnte die Partei einen Anstieg verbuchen. Dass das durchschnittliche Mitglied allerdings männlich und 61 Jahre alt ist, zeige, dass noch viel Bedarf bestehe, Frauen zu fördern und junge Leute zu gewinnen.

Neuer Feiertag in der Partei beschlossen

Weiteres Thema war die Einführung eines neuen Feiertags in Schleswig-Holstein. "Es würde unseren christlichen Wurzeln entsprechen, dass ein neuer Feiertag ein christlicher sein sollte", sagte der Ministerpräsident und einstimmig haben die Parteimitglieder dafür gestimmt, das der Reformationstag zum Feiertag werden soll.

Ebenfalls einstimmig wurden die Leitlinien der Kommunalwahl beschlossen. Die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein ist am 6. Mai 2018. Ziel der CDU ist es, erneut stärkste Partei zu werden.