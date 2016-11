Die SPD zieht mit Ministerpräsident Torsten Albig in die Landtagswahl. Auf einem Parteitag in Neumünster wurde der 53-jährige Jurist in offener Abstimmung als Spitzenkandidat nominiert. Eine übergroße Mehrheit der gut 200 Delegierten stimmte für den früheren Kieler Oberbürgermeister.