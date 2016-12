Kiel. "Damit haben die Hochschulen die Grundlage zum Aufbau eines Kollegs", sagte Wissenschafts-Staatssekretär Rolf Fischer am Montag in Kiel. Das Kolleg soll FH-Absolventen das Erlangen eines Doktortitels erleichtern. Es kann als hochschulübergreifende Einrichtung von Universitäten und Fachhochschulen eingerichtet werden.

"Wir bringen in dieser Frage die FHs auf Augenhöhe mit den Universitäten, ohne deren Privileg zur Promotion in Frage zu stellen", sagte Fischer. Bisher gibt es nur sogenannte kooperative Promotionen, bei denen FH-Absolventen sich Doktorväter an Universitäten suchen.

Die Verwaltungsvereinbarung muss von den Fachhochschulen und Universitäten unterzeichnet werden. Das Ministerium geht davon aus, dass Anfang 2017 die Voraussetzungen zur Einrichtung des Kollegs geschaffen sind. Jetzt muss die genaue Struktur geklärt und ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den Hochschulen geschlossen werden.

dpa