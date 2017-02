Kiel. "Was wäre die Kieler Woche ohne die Windjammerparade? Diese Liebhaberstücke jedes Jahr wieder in See stechen zu lassen, kostet enorme Summen. Um diese aufzubringen, brauchen die Eigner und Vereine Mitfahrten von Gästen." In einem Antrag fordert seine Fraktion die Landesregierung auf, sich beim Bundesverkehrsministerium für eine Neufassung der Sicherheitsvorschriften mit Augenmaß einzusetzen. Der aktuelle Entwurf sei "nicht geeignet, die Authentizität der historischen Schiffe zu erhalten", heißt es in dem Papier. "Der neue Entwurf des Bundesverkehrsministers wird dem nicht gerecht", sagte Günther. Deshalb suche die Union den Schulterschluss mit den anderen Küstenländern. "Wir lassen unsere Traditionsflotte nicht versenken."

Ende vergangenen Jahres hatte das Bundesverkehrsministerium die Neuregelung bereits etwas entschärft und unter anderem die Brandschutzauflagen erleichtert. Eine komplette Brandschutzausrüstung wird demnach erst ab 50 Passagieren an Bord gefordert. Zudem wurden Übergangsfristen verlängert. Bei denkmalgeschützten Schiffen besteht die Möglichkeit, Ausnahmen zuzulassen, wenn die Gefahr besteht, dass das Schiff seine Denkmaleigenschaft durch Umbauten verlieren würde.

Die neue Sicherheitsrichtlinie soll im Frühjahr 2017 in Kraft treten.

