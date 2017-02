Der schleswig-holsteinische Landtag hat am Freitag in Kiel ein Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein beschlossen. Demnach soll der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) drastisch sinken - bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 und bis 2050 sogar um 80 bis 95 Prozent.