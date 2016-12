Hamburg. Die Linke Fraktion der Hamburger Bürgerschaft hat die letzte angemeldete Kundgebung zum Treffen des OSZE-Ministerrats in Hamburg abgesagt. "Nachdem die erste Kundgebung insgesamt wenig Rücklauf hatte, haben wir uns entschieden, die Veranstaltung am Freitag entfallen zu lassen", sagte die Geschäftsführerin der Linke-Fraktion, Margret Geitner am Freitagmittag. Unter dem Motto "Gegen die Einschränkung von Freiheits- und Bürgerrechten" hatte Die Linke jeweils am Donnerstag und am Freitag Kundgebungen angemeldet.

Die Teilnehmerzahlen blieben auch bei anderen Protestveranstaltungen hinter den Erwartungen zurück. Zu einem Demonstrationszug von deutschen, kurdischen und türkischen Gruppen erschienen am Donnerstag rund 500 Menschen - angemeldet hatten die Veranstalter 1500 Teilnehmer. Lediglich eine Demonstration linker Gruppen am Donnerstagabend mit rund 1300 Teilnehmern fand größeren Widerhall - angemeldet waren zunächst nur 200 Teilnehmer. Die Polizei zog eine positive Bilanz: "Es ist überall friedlich geblieben", sagte ein Sprecher.

dpa