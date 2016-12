Hamburg. Die Demonstranten versammelten sich am U-Bahnhof Feldstraße und zogen in Richtung des linksautonomen Kulturzentrums Rote Flora. Die Polizei stoppte den Zug gleich zu Beginn für einige Minuten, erlaubte dann aber die Fortsetzung der Demonstration. Es gab zunächst keine Zwischenfälle, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Zuvor hatten bereits mehrere hundert linke und kurdische Demonstranten gegen Menschenrechtsverletzungen in der Türkei protestiert und Freiheit für den inhaftierten Führer der kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, gefordert.

dpa