Lübeck. Um die Vorgaben des Konsolidierungsfonds des Landes zu erfüllen sollen nun nicht mehr benötigte städtische Gebäude verkauft, Stellen in der Verwaltung gestrichen und die Gebühren in den Parkhäusern erhöht werden. Im November hatte die Bürgerschaft nach achtstündiger Debatte den Haushalt abgelehnt. Damals hatte sich der Unmut der Kommunalpolitiker an einigen Sparvorschläge von Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) entzündet.

dpa