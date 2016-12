Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) ist am Donnerstag auf Einladung von Papst Franziskus nach Rom gereist. Er werde dort am Freitag und Samstag an einer Tagung mit mehr als 70 Bürgermeistern aus Europa und Nordafrika zum Thema Flüchtlinge teilnehmen, teilte die Hansestadt Lübeck mit.