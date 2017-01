Kiel/Rostock. Dabei gehe es entweder um eine aufwendige Instandsetzung des fast 60 Jahre alten Dreimasters oder einen Neubau eines Segelschulschiffes für die Marine, sagte der Sprecher des Presse- und Informationszentrums der Marine, Kapitän zur See Johannes Dumrese, am Dienstag in Rostock der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen die Entscheidung der Ministerin abwarten, welche Alternative greift." Die Entscheidung falle spätestens nächste Woche. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord berichtet.

dpa