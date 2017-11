400 zusätzliche Lehrerstellen für Schleswig-Holstein

Kiel. „Für mich ist das der Höhepunkt des Haushalts“, ergänzte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Nachschläge soll es auch für Polizei, Justiz oder Hochschulen geben.

Klarer Schwerpunkt im ersten Haushaltsentwurf der Jamaika-Regierung ist die Bildung. Demnach soll die Zahl der Lehrerstellen im kommenden Jahr auf 23211 steigen. Das sind 395 Stellen mehr als in diesem Jahr und sogar 890 mehr als ursprünglich geplant. Hintergrund: Nach dem Stellenabbaupfad hätte das Land 2018 eigentlich 495 Lehrerjobs streichen müssen.

Der Löwenanteil der Zusatz-Lehrer (265 Stellen) soll im Sprachförderunterricht (DaZ) eingesetzt werden, also insbesondere Flüchtlingskindern Deutsch beibringen. Das schwarz-grün-gelbe Kabinett will zudem die Inklusion (plus 70 Stellen), die Grundschulen (40 Stellen) und die Integrationsmaßnahmen an Berufsschulen (20 Stellen) stärken. Darüber hinaus soll es 70 neue Referendarplätze (angehende Lehrer) geben.

Günther geht davon aus, alle neuen Stellen mit qualifizierten Lehrern besetzen zu können. Die Schuloffensive begründete er auch damit, dass die Schülerzahlen entgegen alter Prognosen zumindest an den Grundschulen steigen würden. Insgesamt allerdings, das bestätigte das Schulministerium, hält der Schülerschwund an. Bis 2020 dürfte die Zahl der Pennäler nochmals um rund 10000 sinken.

So oder so: Die Unterrichtsversorgung dürfte in den nächsten Jahren deutlich besser werden. An den Grundschulen ist die Zielmarke von 100 Prozent bereits erreicht, an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen sind es knapp 100 Prozent. Schlechter sieht es an den Berufsschulen (92 Prozent) aus. Sie sollen durch Verlagerungen 100 Stellen mehr erhalten und wären im Fall eines Nachschlags von weiteren rund 300 Stellen ebenfalls so ausgestattet, dass im Idealfall (keine erkrankten Lehrer) keine Stunde mehr ausfallen müsste.