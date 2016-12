Kiel. 20 davon befinden sich an Gymnasien, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Die Zahl der Schüler habe sich damit in den vergangenen zwei Monaten um gut 300 erhöht. An Berufsschulen stieg die Schülerzahl um knapp 330 auf rund 4450.

Zu den bisher 427 DaZ-Lehrerstellen an den allgemeinbildenden Schulen kommen zum 1. Februar 2017 noch 110 dazu. An Berufsschulen stehen 88 Stellen zur Verfügung und zusätzlich 4,35 Millionen Euro, was rechnerisch 87 Stellen entspricht.

dpa