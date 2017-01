Lübeck. Größere Zwischenfälle habe es nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin in Kiel.

Gleichzeitig erinnerten die Demonstranten an das durch Brandstiftung entstandene Feuer in einem Asylbewerberheim an der Lübecker Hafenstraße am 18. Januar 1996. Damals waren zehn Menschen, darunter sechs Kinder, ums Leben gekommen. 38 Hausbewohner wurden zum Teil schwer verletzt. Die Hintergründe sind bis heute juristisch nicht geklärt. Ein unter dringendem Tatverdacht festgenommener Hausbewohner wurde in zwei Prozessen freigesprochen.

dpa