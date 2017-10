Mehrheit will Feiertag behalten

Kiel. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergeben. Unterstützung für den 31. Oktober als festen Feiertag kommt im Norden von der SPD und dem Deutschen Gewerkschaftsbund.

Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht und damit die Reformation angestoßen, seit der Wiedervereinigung haben die Menschen in Ostdeutschland an diesem Tag frei. Zum 500. Jahrestag entschieden Bund und Länder, das Jubiläum einmalig in ganz Deutschland zu feiern.

„Die Reformation hat nicht nur die Kirche verändert, sie prägt die Gesellschaft bis heute“, begründet Nordkirchen-Sprecher Stefan Döbler die Forderung nach einem dauerhaften gesetzlichen Feiertag am 31. Oktober. Auch das Erzbistum plädiert für einen zusätzlichen religiösen Feiertag, wünscht sich aber einen gesellschaftlichen Konsens. „Ein arbeitsfreier Tag ist immer auch eine Pause vom Alltag", sagt Beate Bäumer, Leiterin des Katholischen Büros in Kiel.

So sieht es auch Uwe Polkaehn, Chef des DGB Nord: „Familie und Freizeit kommen in der Arbeitswelt 4.0 oft zu kurz.“ Am Beispiel Bayern sehe man, dass mehr Feiertage der Produktivität nicht schadeten. Polkaehn drängt auf eine schnelle Entscheidung, wäre aber auch mit einem arbeitsfreien Verfassungs-, Frauen- oder Befreiungstag einverstanden.