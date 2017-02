Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt Ende April erneut nach Schleswig-Holstein. Die Regierungschefin ist am 28. April Hauptrednerin auf dem traditionellen Unternehmertag Nord in Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde), wie UV-Nord-Sprecher Sebastian Schulze am Dienstag sagte. Zu der Veranstaltung in einer Halle des Hobby-Wohnwagenwerks werden bis zu 800 Gäste erwartet.