Die Metropolregion Hamburg wächst. Zum 1. Januar 2017 soll sie um die Stadt Schwerin und um den Altkreis Parchim erweitert werden. Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung legte dem Landtag am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf vor, der am Donnerstag in zweiter Lesung beschlossen werden soll.