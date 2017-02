Trotz jüngster Rekordwerte im Tourismus will Schleswig-Holstein weiter auf modernere Hotels und Tourismuseinrichtungen setzen. "Wir dürfen uns auf diesen Erfolgen nicht ausruhen, wenn wir nicht hinter unsere Mitwettbewerber wieder zurückfallen wollen", sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) in einer Regierungserklärung am Mittwoch im Landtag.