Mieter und Vermieter protestieren in Flensburg gemeinsam gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45 Prozent. In einem Schreiben des Mietervereins und der Eigentümervereinigung Haus und Grund an die neue Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) fordern beide Verbände: "Veranlassen Sie die Ratsversammlung, die Grundsteueranhebung 2017 zurückzunehmen."

Um die Qualität der Kindertagesstätten zu verbessen, hatte der Rat den Hebesatz Ende 2016 von 480 auf 690 Prozentpunkte angehoben.