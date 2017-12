Prien fordert fünf Millionen vom Bund

Kiel. Das sagte Prien am Mittwoch in Kiel auf dem Bildungsforum "Digitale Revolution: Globale Trends und Entwicklungsperspektiven für Schule und Unterricht". Die Landesregierung stelle auch 2018 wieder 1,85 Millionen Euro bereit.

So wichtig wie Lesen, Schreiben, Rechnen

Schule müsse digitale Kompetenzen ebenso vermitteln wie die Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen, betonte Prien. Die Strategie "Bildung in der digitalen Welt" der Kultusministerkonferenz (KMK) mit ihren verbindlichen Anforderungen für den Schulbereich setze dabei auch für Schleswig-Holstein den Rahmen. Ziel sei es, dass alle Schüler, die zum Schuljahr 2018/19 in die erste Klasse oder in die Sekundarstufe I kommen, bis zum Ende der Pflichtschulzeit diese Kompetenzen erwerben.

Fortbildungsangebot ausbauen

"Wir haben bereits wichtige Schritte bei der Umsetzung der Strategie gemacht", betonte die Ministerin. Sie verwies auf landesweit 113 digitale Modellschulen. Durch stärkere Netzwerkarbeit werde das Wissen der Modellschulen in andere Schulen getragen. Mindestens ebenso wichtig sei es, im kommenden Jahr das Fortbildungsangebot für Lehrkräfte auszubauen. Ein Fokus liege dabei auf digitalem Lernen im Fachunterricht. Die Ministerin kündigte für das Frühjahr eine entsprechende Handreichung für Lehrkräfte an.

Von dpa