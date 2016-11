Kiel. Mit den Laptops können zum Beispiel Betriebsprüfer online Datensätze vergleichen. Es sei ihr wichtig, dass auch der Bereich Steuern bei Modernisierung und Digitalisierung dabei ist, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Die Steuerverwaltung müsse mit den zu prüfenden Unternehmen technisch mithalten können.

Der Austausch der Geräte bei der Steuerverwaltung soll in Flensburg beginnen und im Land bis März nächsten Jahres abgeschlossen sein. 100 Laptops sind auch für mobiles Arbeiten von Mitarbeitern im Finanzministerium vorgesehen. Die dadurch mögliche Heimarbeit soll auch dazu beitragen, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren. Risiken in der Arbeitssicherheit, bei der Einhaltung von Ruhezeiten und für das Gesundheitsmanagement dürften aber nicht aus den Augen verloren werden, hieß es aus dem Ministerium. Das Finanzministerium probiere neue Verfahren und Technik aus, bevor sie in der restlichen Verwaltung zum Einsatz kommen.

dpa