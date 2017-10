Günther gegen Rechtsruck der Union

Berlin. Daniel Günther sagte im ARD-Morgenmagazin, bei der Bundestagswahl hätten gerade jene Landesverbände der Union besonders gut abgeschnitten, die wie die CDU in Schleswig-Holstein einen liberaleren Kurs verfolgten. „Wenn so ein Rechtsausleger richtig gewesen wäre, hätten wir in Bayern auch andere Ergebnisse geholt. Haben wir aber nicht.“ Die Partei müsse sich um Zukunftsthemen wie Rente, Digitalisierung und Fachkräftemangel kümmern. „Wenn die Union da klare Antworten bietet, werden wir auch in den Wahlergebnissen nach oben gehen.“

Die Gründe für den Sieg der SPD bei der Landtagswahl in Niedersachsen sieht Günther im Land. „Sonst hätte die SPD ja nicht deutlich über Bundestrend abgeschlossen“, sagte er. „Ich finde nicht, dass man dadurch irgendetwas für den Bund ableiten kann.“

Zu anstehenden Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen sagte Günther, er halte eine große Koalition aus SPD und Union für „auf jeden Fall vorstellbar.“

Von dpa