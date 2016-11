Elmshorn. Betroffen waren davon vor allem ambulante Pflege- und Sozialdienste, wie eine Verdi-Sprecherin am Mittwoch sagte. Die Gewerkschaft will vor allem die Einkommensunterschiede verringern. Während die Erzieher in Kitas nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt würden, erhielten Mitarbeiter in Jugendeinrichtungen rund 20 Prozent weniger Lohn. Das Unternehmen hat laut Landesgeschäftsführer Michael Selck fünf Prozent mehr Gehalt bei einer Tariflaufzeit von 24 Monaten angeboten. In den kommenden Wochen sollen weitere Warnstreiks folgen.

dpa