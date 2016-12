Karlsruhe/Hamburg. Die DHKP-C habe sich zum Ziel gesetzt, den türkischen Staat mittels "bewaffneten Kampfes" zu beseitigen und durch ein marxistisch-leninistisches Regime zu ersetzen. Die Organisation sei für Brand- und Sprengstoffanschläge in der Türkei verantwortlich. Sie verfüge in Europa über eine Auslandsorganisation, die sie unter anderem zur Finanzierung ihrer Aktivitäten nutzt. Der in Hamburg Festgenommene soll unter anderem Führungsfunktionäre der Organisation europaweit angeleitet und die Geldbeschaffung gesteuert haben.

dpa