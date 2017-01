Die Zukunft des Segelschulschiffs "Gorch Fock" soll sich nach einem Medienbericht in der kommenden Woche klären. Hintergrund seien offenbar die deutlich gestiegenen Kosten für Reparaturen an dem knapp 60 Jahren alten Schiff, heißt es auf der Homepage des NDR. Nach Informationen des Senders NDR 1 Welle Nord prüfen Verteidigungsministerium und Marine, ob die "Gorch Fock" weiter in einer Werft repariert oder außer Dienst gestellt wird.