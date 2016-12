Neubrandenburg/Hamburg. Hochschulsenat und Hochschulrat an der Elbe hätten Teuscher mit großer Mehrheit am Donnerstagabend gewählt. "In den nächsten Monaten wird es darum gehen, in Neubrandenburg eine gelungene Übergabe an meine Nachfolgerin beziehungsweise meinen Nachfolger vorzubereiten", erklärte Teuscher, dessen Amtszeit 2018 eigentlich geendet hätte.

Der Professor für Betriebswirtschafts- und Managementlehre folgt in Hamburg auf Claus-Dieter Wacker. Teuscher ist unter anderem Mitglied der Expertenkommission zur Evaluierung der gemeinsamen Förderung von Forschungsbauten und Großgeräten an Hochschulen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Der aus Göttingen stammende Wissenschaftler ist seit 1997 in Neubrandenburg und seit 2004 Leiter der Hochschule.

dpa