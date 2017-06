Kiel. 30 Tage nach der Wahl trifft Schleswig-Holsteins neuer Landtag seine ersten Entscheidungen. Das erste Wort im Plenarsaal an der Kieler Förde wird am 6. Juni FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki haben. Der 65-Jährige eröffnet als Alterspräsident die erste Sitzung des neuen Parlaments. Seit 21 Jahren ist er ununterbrochen Fraktionschef der Liberalen.

Wahl der Landtagspräsidenten

Im Mittelpunkt der ersten Sitzung steht die Wahl des Landtagspräsidiums. Es wird erwartet, dass der CDU-Politiker Klaus Schlie als Landtagspräsident bestätigt wird. Für die drei Posten der Vizepräsidenten haben die einzelnen Fraktionen Kirsten Eickhoff-Weber (SPD), Rasmus Andresen (Grüne) und Oliver Kumbartzky (FDP) vorgeschlagen. Ihre Wahl gilt als sicher.

Erstmals nimmt die AfD Platz im Landtag. "Das wird die Atmosphäre verändern", sagte der Politikwissenschaftler Wilhelm Knelangen von der Uni Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Die Fraktion werde sich als die Opposition schlechthin darstellen. "Das wird eine knisternde Stimmung geben."

Neue Sitzordnung im Plenarsaal

Die Sitzordnung im Plenarsaal besteht künftig aus fünf Blöcken. Zuschauer sollten künftig bei Debatten von der Tribüne aus leichter erkennen können, aus welchem Lager Applaus für Redebeiträge kommt. Alle fünf Blöcke sind klar sichtbar jeweils durch Lücken voneinander getrennt. Vom Rednerpult aus betrachtet kommt rechts zunächst der Bereich der Landesregierung, gefolgt von den Abgeordneten der AfD, denen der CDU, einem Block aus FDP, SSW und Grünen sowie den Abgeordneten der SPD.

Künftig sitzen dort insgesamt 73 statt bislang 69 Abgeordneten. Die CDU ist mit 25 Sitzen stärkste Fraktion, gefolgt von SPD (21 Sitze), Grünen (10), FDP (9), AfD (5) und dem von der Fünf-Prozent-Hürde befreiten SSW (3). Ihnen gegenüber werden am Dienstag der noch amtierende Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) und seine Minister auf der Regierungsbank Platz nehmen. "Es ist keiner beurlaubt", sagt Landtagssprecher Tobias Rischer.

"Opposition im Landtag ist immer undankbar"

Schwierigkeiten sieht Experte Knelangen vor allem auf die SPD zukommen. "Sie haben es im Falle der Grünen mit Menschen zu tun, mit denen sie sehr lange gemeinsam gearbeitet haben in der Regierungszeit und vorher in der Opposition." Die SPD sei aber in einer schwierigeren Situation als die voraussichtlich weiter regierenden Grünen. "Opposition im Landtag ist immer undankbar." Es gebe relativ wenig große Themen, sagte Knelangen. Aber: "Durch beharrliche Kritik an der Regierung können die Sozialdemokraten versuchen auf mittlere Sicht zu punkten - so wie Daniel Günther es gemacht hat."

Albigs voraussichtlicher Nachfolger Günther von der CDU wird am Dienstag definitiv noch nicht gewählt. Die Koalitionsverhandlungen dauern an. Seine Wahl ist für Ende des Monats geplant.

Von dpa